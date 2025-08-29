Масови протести изригнаха в Индонезия

Стотици индонезийци протестираха в различни точки на столицата Джакарта в петък заради смъртта на цивилен, ударен от полицейско превозно средство, което предизвика призиви за реформа в полицията. Демонстрациите са се разраснали из цялата страна по информация на Би Би Си.

Цивилният – шофьор на мото-такси – беше блъснат на мястото на сблъсъци в четвъртък близо до парламента, докато полицията се опитваше да разпръсне протестиращи срещу социалната политика на правителството, лошото финансиране на образованието и високото заплащане на депутатите.

Полицейският началник на Джакарта Асеп Еди Сухери каза, че по време сблъсъците в четвъртък, при които полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу тълпата, бронирано полицейско превозно средство е блъснало и убило мъжа. Сухери поднесе съболезнования на семейството на жертвата.

Протестите в петък следобед в столицата на най-голямата икономика в Югоизточна Азия доведоха до това редица училища да освободят учениците по-рано, а банки и компании да поискат от служителите си да работят от вкъщи. Шофьори, студенти и индонезийци се събраха пред парламента и пред полицейското управление в Джакарта, хвърляйки камъни по портите и скандирайки „Убийци! Убийци!“.

Днес стана ясно, че сблъсъци с полицията има и в други градове като Бандунг, Медан и Сурабая, съобщава BBC. Протестиращите настояват за освобождаване на всички задържани през изминалите дни, сред които има и студенти.

Военни са били разположени в някои райони, твърдят местни медии.