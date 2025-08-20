Мъск се отказа да прави партия, за да не пречи на вицепрезидента Джей Ди Ванс

Милиардерът Илон Мъск тихо изостави плановете си да създаде нова политическа партия, като казва на съюзниците си, че иска да се фокусира върху компаниите си, съобщи "Уолстрийт Джърнъл", цитиран от БТА.

Мъск коментира в "Екс": "Нищо, казано от @WSJ, не трябва да се приема за истина".

Най-богатият човек в света представи "Американската партия" през юли след публичен спор с президента Доналд Тръмп за законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Напоследък той се е фокусирал отчасти върху поддържането на връзки с вицепрезидента Джей Ди Ванс и е признал пред свои сътрудници, че създаването на политическа партия би наранило отношенията му с Ванс.

Милиардерът обмисля да използва част от финансовите си ресурси, за да подкрепи Ванс, ако той реши да се кандидатира за президент през 2028 г., пише "Уолстрийт Джърнъл".