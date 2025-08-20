Мъск се отказа да прави партия, за да не пречи на вицепрезидента Джей Ди Ванс

OFFNews 20 август 2025 в 11:45 1465 1
Илон Мъск

Снимка Getty Images
Илон Мъск

Милиардерът Илон Мъск тихо изостави плановете си да създаде нова политическа партия, като казва на съюзниците си, че иска да се фокусира върху компаниите си, съобщи "Уолстрийт Джърнъл", цитиран от БТА. 

Мъск коментира в "Екс": "Нищо, казано от @WSJ, не трябва да се приема за истина". 

Най-богатият човек в света представи "Американската партия" през юли след публичен спор с президента Доналд Тръмп за законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Напоследък той се е фокусирал отчасти върху поддържането на връзки с вицепрезидента Джей Ди Ванс и е признал пред свои сътрудници, че създаването на политическа партия би наранило отношенията му с Ванс. 

Милиардерът обмисля да използва част от финансовите си ресурси, за да подкрепи Ванс, ако той реши да се кандидатира за президент през 2028 г., пише "Уолстрийт Джърнъл". 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    20.08 2025 в 15:28

    -0
    +1
    Май усеща, че Краснов няма да го бъде още дълго, та вече се мазни на следващата откачалка в Овалния...
     
    X

    Проливите: Руските руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)