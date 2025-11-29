Масирани руски атаки по Киев, има жертви и ранени

При руска атака с дронове и ракети срещу Киев тази нoщ са убити двама души, най-малко 16 са ранени - сред тях и 13-годишно дете.
Нанесени са удари на шест места в столицата, засегнати са жилищни сгради. Експлозии и падащи отломки от дронове предизвикаха пожари.
Военната администрация в Киев съобщи, че тялото на един жител е извадено от развалините на жилищна сграда, в която избухнал пожар. От същата сграда е спасено едно дете.
Кметът Виталий Кличко заяви, че ударите са предизвикали пожар в долните етажи на висока жилищна сграда.
Друг пожар е избухнал в централната част на столицата, но бързо е овладян.
В края на ноември вниманието на медиите е фокусирано върху инициативите на САЩ и ЕС за мир в Украйна. Ситуацията на фронта обаче показва, че мирът в Украйна не е близо. Това се посочва в оперативен доклад на естонската армия за войната в Украйна.
Няма абсолютно никакви признаци при руската агресия на украинска територия, че сме по-близо до мира, отколкото бяхме преди месец, заяви началникът на естонското военно разузнаване Антс Кивисел.
Русия продължава всекидневните си въздушни удари, насочени предимно по гражданската инфраструктура, за да влоши условията за украинците през зимния период.
29.11 2025 в 11:06
