Майкрософт спира ъпдейтите за Windows 10 през октомври

Корпорацията "Майкрософт" планира да прекрати обновленията за операционната система Windows 10 в средата на октомври. Това предизвика недоволство сред организации и тревога сред част от потребителите, които се опасяват, че ще трябва да купуват нови компютри, за да останат защитени от кибератаки, съобщава БГНЕС.

Компютрите с Windows 10, пусната през 2015 г., няма да получават повече актуализации след 14 октомври. Досега тези обновления редовно запушваха пробойни в сигурността, тъй като системата беше чест обект на хакерски атаки, обясни експертът по киберсигурност Мартин Краемер от американската фирма KnowBe4.

"Майкрософт" препоръчва преминаване към Windows 11, представена през 2021 г. За компютри, които не поддържат новата система, компанията предлага еднократно платено удължаване на сигурността за Windows 10 – срещу 30 долара.

Организацията Consumer Reports обаче заяви, че липсата на съвместимост на новия софтуер с част от устройствата, продавани само преди няколко години, ощетява потребителите. В Европа френската група HOP настоява за безплатни ъпдейти до 2030 г., а германската федерация Verbraucherzentrale предупреди, че това решение ограничава избора на потребителите и води до повече електронни отпадъци.

От следващия месец потребителите, които не са предприели действия, вече няма да получават актуализации по сигурността, предназначени да защитават компютъра от уязвимости, открити в операционната система. Така се отваря врата за хакери, които могат да се възползват от незащитени устройства.

Антивирусните програми могат да осигурят само временно решение, но не и пълна защита. Експертите препоръчват като трайна алтернатива преминаване към друга операционна система, например Linux, която е с отворен код и вече се използва масово – от интернет сървъри до Android устройства.

"Майкрософт" не разкрива колко потребители не могат да преминат към Windows 11. По данни на Consumer Reports, през август над 650 милиона души по света са използвали Windows 10, а според PIRG около 400 милиона компютри са несъвместими с новата система.