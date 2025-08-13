Латвия ще се включи с поне 2 млн. евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Киев

OFFNews 13 август 2025 в 07:49 484 0
Евика Силиня

Снимка GettyImages
Министър-председателката на Латвия Евика Силиня

Латвия ще се включи най-малко с 2 милиона евро в новата инициатива на НАТО за оръжейни доставки за Киев с покупки от САЩ, наречена "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL). Това обяви министър-председателката на Латвия Евика Силиня, цитирана от Укринфром.

Латвийските министри са обсъдили въпроса за приноса на балтийската държава на заседание при закрити врата, уточнява агенцията.

"Сумата, с която Латвия ще допринесе за закупуване на американски оръжия за Украйна, все още не е уточнена, но няма да бъде по-малко от два милиона евро", каза Силиня.

Украинският президент Володимир Зеленски имаше разговор миналата седмица с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс, по време на който е получил уверението, че Латвия ще се присъедини към инициативата на НАТО.

"Латвия е готова да се присъедини. Благодаря ви!", написа тогава Зеленски в социалната мрежа "Фейсбук".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул