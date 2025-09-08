Латвия гони над 800 руснаци, които не владеят латвийски

Миграционните служби на Латвия са наредили на 841 руски граждани да напуснат страната до 13 октомври, защото не са издържали задължителния изпит по латвийски език, предаде ДПА.

Поправки в закона за имиграцията, приети през 2022 г., задължават руснаците да подадат молба за постоянно пребиваване и да докажат, че ежедневно използват латвийски език. Те също преминават проверка за сигурност, за да запазят легален статут.

От промяната на закона са засегнати около 25 000 души. До момента 16 000 са получили разрешение за постоянно пребиваване, а 1000 – за временно. Останалите трябва да напуснат страната. Според властите 2600 души вече са напуснали доброволно, а 10 са били експулсирани.

Промените в закона за имиграцията бяха приети в отговор на руската война в Украйна и засилиха ограниченията за жителство за руснаците.

Етническите руснаци съставляват около четвърт от близо двумилионното население на Латвия. Страната има сухопътна граница с Русия.