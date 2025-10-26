Трима загинали и 26 ранени при руски удар по жилищен блок в Киев тази нощ

Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение с дронове.

Трима загинаха и 27 души бяха ранени - сред ранените има 6 деца.

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти, предаде Ройтерс.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (бел. ред. също и българско).

Същевременно руската противовъздушна отбрана (ПВО) е унищожила тази нощ дрон, насочен към столицата Москва, предаде Ройтерс, позовавайки се на кмета на града.

Сергей Собянин разпространи тази информация днес в своя канал в приложението "Телеграм", поясни световната агенция. "На мястото, на което са паднали отломките, работят специалисти от службите за извънредни ситуации", написа Собянин.

Руската ПВО е свалила общо 82 украински дрона през изминалата нощ, съобщиха от руското министерството на отбраната.