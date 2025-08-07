Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни

Кремъл и Вашингтон са постигнали съгласие за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, която се очаква да се проведе в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от агенциите Ройтерс и ТАСС.

По думите му, двете страни вече са започнали подготовка за срещата, като мястото ѝ е съгласувано, но ще бъде обявено официално в следващите дни.

"Идната седмица е определена като ориентировъчен период, но е трудно да се каже колко време ще отнеме подготовката", уточни Ушаков.

По-рано говорителката на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че Доналд Тръмп също е готов да се срещне както с Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.