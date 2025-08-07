Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни

Русия оставя без коментар идеята за среща с участието на Зеленски и се фокусира върху двустранния диалог с Тръмп

OFFNews 07 август 2025 в 11:51 2227 7
Путин и Тръмп по време на срещата си в Хамбург, Германия, на 7 юли 2017 г

Снимка БТА/АП
Путин и Тръмп по време на срещата си в Хамбург, Германия, на 7 юли 2017 г

Кремъл и Вашингтон са постигнали съгласие за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, която се очаква да се проведе в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от агенциите Ройтерс и ТАСС.

По думите му, двете страни вече са започнали подготовка за срещата, като мястото ѝ е съгласувано, но ще бъде обявено официално в следващите дни.

"Идната седмица е определена като ориентировъчен период, но е трудно да се каже колко време ще отнеме подготовката", уточни Ушаков.

По-рано говорителката на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че Доналд Тръмп също е готов да се срещне както с Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски.

Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.

"Що се отнася до варианта за тристранна среща, за какъвто вчера говориха във Вашингтон, то той просто беше споменат от американския представител (Уиткоф - бел. ред.) в хода на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше обсъден. Руската страна остави този вариант без абсолютно никакъв коментар. Предлагаме преди всичко вниманието да се концентрира върху двустранната среща с Тръмп и смятаме за най-важно тази среща да бъде успешна и резултатна", подчерта Ушаков, цитиран от ТАСС.

    542

    7

    Октим

    07.08 2025 в 13:50

    -0
    +5
    Резултатът от срещата ми е вече напълно ясен, лошото е, че болното-шизофреник в края на краищата ще излее цялата си злоба върху Зеленски разярен от факта, че нищо не е успял да постигне срещу КГБ-ейския изрод!

    3055

    6

    helper68

    07.08 2025 в 13:50

    -0
    +5
    Ако го направи без Зеленски, или срещатата ще е с всеки поотделно, ще е поредна голяма грешка на перчема..
    Предстои да разберем..

    2970

    5

    Джендо Джедев

    07.08 2025 в 13:24

    -0
    +3
    Вапцаният педофил Краснов най-много да уговори Trump Tower Moscow.

    3055

    4

    helper68

    07.08 2025 в 13:12

    -0
    +7
    /Войник от американската армия беше арестуван по подозрение, че е искал да предаде секретна информация за американски бойни танкове на руското правителство, предаде Ройтерс/ - тия му вербуват хората, обчаче перчема е ''сигурен'' в преговорите си с ''другаря''... :))))
    Ненормална работа!

    2193

    3

    jorj

    07.08 2025 в 13:11

    -0
    +4
    След като Тръмп даде 10 дена, уйитко какъв го дири при путьо?!!!!?

    2193

    2

    jorj

    07.08 2025 в 13:09

    -0
    +4
    Всичко е нагласено

    2940

    1

    foreigner66

    07.08 2025 в 12:38

    -0
    +7
    Самата идея за договорки с Русия е сбъркана, но кралят на САЩ разбира се не го знае:) Просто тези хорица трябва изтикани там от където идват, да се построят по границата им заграждения и половин милон военен персонал. Всяка друга стъпка ще е грешна разбира се иска време и жертви,които никой не иска да прави, но вече се спускаме по пързалката и няма връщане назад.
     
