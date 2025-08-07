Кремъл и Вашингтон са постигнали съгласие за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, която се очаква да се проведе в близките дни, съобщи външнополитическият съветник на руския президент Юрий Ушаков, цитиран от агенциите Ройтерс и ТАСС.
По думите му, двете страни вече са започнали подготовка за срещата, като мястото ѝ е съгласувано, но ще бъде обявено официално в следващите дни.
"Идната седмица е определена като ориентировъчен период, но е трудно да се каже колко време ще отнеме подготовката", уточни Ушаков.
По-рано говорителката на Белия дом Карълайн Левит потвърди, че Доналд Тръмп също е готов да се срещне както с Владимир Путин, така и с украинския президент Володимир Зеленски.
Той допълни, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е засегнал идеята за тристранна среща Путин - Тръмп - Зеленски, но Русия "е оставила това без коментар", посочи ТАСС.
"Що се отнася до варианта за тристранна среща, за какъвто вчера говориха във Вашингтон, то той просто беше споменат от американския представител (Уиткоф - бел. ред.) в хода на срещата в Кремъл. Но този вариант не беше обсъден. Руската страна остави този вариант без абсолютно никакъв коментар. Предлагаме преди всичко вниманието да се концентрира върху двустранната среща с Тръмп и смятаме за най-важно тази среща да бъде успешна и резултатна", подчерта Ушаков, цитиран от ТАСС.
Кремъл потвърди за среща между Путин и Тръмп в близките дни
