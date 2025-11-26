Кремъл очаква Стив Уиткоф следващата седмица в Москва

Кремъл очаква пратеникът на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - и редица други ключови американски официални лица да пристигнат в Москва следващата седмица. Поводът - преговорите за възможен мирен план за Украйна, предоха ТАСС и Ройтерс.

"Що се отнася до Уиткоф, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение, че той ще дойде в Москва следващата седмица“, заяви Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, пред главния репортер на руската държавна телевизия в Кремъл, Павел Зарубин, предаде ТАСС.

По думи на Ушаков, изтичането на информация за телефонен разговор между висши служители на Кремъл и САЩ е "опит да се попречи на преговорите за евентуално мирно споразумение за Украйна".

Според Тръмп, американските преговарящи постигат напредък в дискусиите с Русия и Украйна, а Москва е приела някои отстъпки.

Американската рамка за прекратяване на войната, за която първо беше съобщено миналата седмица, предизвика нови опасения, че администрацията на Тръмп може да е склонна да принуди Украйна да подпише мирен договор в полза на Москва.

Агенция Блумбърг съобщи, че Уиткоф, в телефонен разговор с Ушаков на 14 октомври, е казал, че трябва да работят заедно по план за прекратяване на огъня в Украйна и че Путин трябва да повдигне въпроса пред Тръмп. Агенцията допълни, че е прегледала запис на разговора и е публикувало текста му.

Когато беше попитан защо съдържанието на разговора е било разкрито, Ушаков отговори: "Вероятно, за да попречи. Малко вероятно е това да е било направено с цел подобряване на отно