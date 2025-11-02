Кметът на мексикански град беше застрелян по време на фестивал

Кметът на Уруапан в мексиканския щат Мичоакан - Карлос Мансо, беше застрелян в центъра на града, по време на Фестивала на свещите. Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит.

Мичоакан от години е сред най-насилствените райони на Мексико, контролиран от наркокартели, които изнудват фермери.

Мансо става кмет през септември 2024 г. Той често е участвал лично в патрули за сигурност и настоявал за по-твърди мерки срещу престъпността.

Мансо заема властта като независим кандидат с програма, фокусирана върху твърдолинейния подход към престъпността. Неговите политики и реторика често бяха сравнявани с президента на Ел Салвадор - Наиб Букеле, коментират местните медии.

Преди да стане кмет, Мансо е бил депутат от 2021 до 2024 г. От 2017 до 2018 г. е бил одитор на Мексиканския институт за социално осигуряване (IMSS) в Мичоакан. Той е завършил политически науки и публичен мениджмънт.

Убийството на Карлос Мансо е поредното в серия атаки срещу местни политици в Мексико, където насилието, свързано с наркотрафика, продължава вече близо две десетилетия.

По-рано беше съобщено, че най-малко 23-ма души са загинали, а 11 са ранени при мощна експлозия в супермаркет в северния мексикански град Ермосильо (щат Сонора), предаде АФП.