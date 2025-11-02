Най-малко 23 души загинали, сред които и деца, при мощна експлозия в супермаркет в Мексико

Най-малко 23 души загинаха, а 11 бяха ранени при мощна експлозия в супермаркет в северния мексикански щат Сонора на 1 ноември, предаде АФП. Експлозията е станала в магазин, разположен в центъра на град Ермосильо - столицата на щата.

"За съжаление сред жертвите има и деца. Оцелелите се лекуват в местните болници, а аз разпоредих цялостно и прозрачно разследване, за да се установят причините и отговорните лица", заяви Алфонсо Дурасо, губернатор на Сонора, в изявление, публикувано във видео в социалните мрежи.

Според публичните служби за сигурност на щата не става дума за терористичен акт или насочено нападение срещу цивилни. Предварителната информация сочи, че експлозията може да е причинена от теч на газ или техническа неизправност, но разследването продължава.

Президентът на Мексико, Клаудия Шайнбаум, изрази съболезнования в платформата X:

"Моите мисли са с близките на загиналите и пострадалите. Правителството ще окаже пълна подкрепа на местните власти".

Екипи на пожарната и спешната помощ са работили часове наред, за да извадят хора, затрупани под развалините. Част от пострадалите са в критично състояние, а районът около супермаркета остава затворен за граждани.

Трагедията в Ермосильо е една от най-смъртоносните индустриални експлозии в Мексико през последните години, а властите обещаха пълна прозрачност и отговорност в хода на разследването.