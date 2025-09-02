Китай пуска руснаците да влизат без визи в страната

OFFNews 02 септември 2025 в 11:54 643 2
Лимузината на руския президент Владимир Путин пристига в Голямата зала на народа в Пекин

Снимка БТА/АП
Лимузината на руския президент Владимир Путин пристига в Голямата зала на народа в Пекин

Руснаците, които имат задгранични паспори, ще пътуват до Китай без визи, съобщи говорителят на външно министерство Гуо Цзякун, цитиран от Синхуа и БТА. 

От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти", съобщи той на брифинг.

Руснаците могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.

"Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие", подчерта Гуо. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3060

    2

    helper68

    02.09 2025 в 13:33

    -0
    +0
    А и перчема засили Индия с митата в обятиятя на Пекин, и сега почнаха да ги ухажват, Рубиото се опитва да покрави грешната им политика - малко късно..

    Партньорството между Съединените щати и Индия продължава да достига нови висоти – определяща връзка на 21-ви век. Този месец ще насочим вниманието към хората, напредъка и възможностите, които ни тласкат напред. От иновациите и предприемачеството до отбраната и двустранните връзки, трайното приятелство между нашите два народа е това, което захранва това пътуване.
    https://x.com/USAndIndia/status/1962394996310503925

    3060

    1

    helper68

    02.09 2025 в 13:29

    -0
    +0
    Ами да им е честито на неваляшките, сега могат да купуват ел.миксерите директно без Алитоехпреса..
     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България