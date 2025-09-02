Китай пуска руснаците да влизат без визи в страната

Руснаците, които имат задгранични паспори, ще пътуват до Китай без визи, съобщи говорителят на външно министерство Гуо Цзякун, цитиран от Синхуа и БТА.
От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти", съобщи той на брифинг.
Руснаците могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.
"Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие", подчерта Гуо.
02.09 2025
