Камион с помощи се преобърна в Газа, най-малко 20 души загинаха

Двайсет души са загинали при инцидент с камион с помощи в Газа. Той се е преобърнал върху събралата се тълпа, предадоха Франс прес и ДПА, като цитираха информация на службата за гражданска отбрана на ивицата Газа.

"Камионът се преобърна, докато стотици цивилни чакаха за хранителна помощ в района на Нусейрат, в центъра на ивицата Газа", заяви говорителят на службата Махмуд Басал.

По думите му камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища, които преди това са били бомбардирани и са били в лошо състояние.

"Въпреки неотдавнашното ограничено разрешение за няколко камиона с хуманитарна помощ, окупаторът (Израел – бел. ред.) умишлено пречи на безопасното преминаване и разпределянето на тази помощ. Това принуждава шофьорите да използват маршрути, претъпкани с гладуващи цивилни, които от седмици чакат продукти от първа необходимост", заявиха днес сутринта властите на управляваната от "Хамас" Газа.

Това "умишлено и престъпно поведение често води сцени, при които отчаяни тълпи се втурват към камионите и си присвояват съдържанието им със сила", обясниха властите, като също съобщиха за 20 убити цивилни и десетки ранени.

Не е ясно дали преобръщането на камиона е било случайност, или хората, опитващи да се доберат до помощите, са го преобърнали, отбелязва ДПА, като припомня, че по данни на ООН повечето камиони с помощи биват разграбвани от гладни цивилни и въоръжени групи след влизане в Газа и преди да стигнат до целта си, което често води до хаос и опасни ситуации.