Кая Калас: Тази продължаваща ескалация заплашва регионалната сигурност

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е неприемливо, заяви Калас

Нарушаването на румънското въздушно пространство от руски дронове е поредното неприемливо нарушение на суверенитета на държава членка на Европейския съюз. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в публикация в Екс, предаде БТА.

"Тази продължаваща безразсъдна ескалация заплашва регионалната сигурност", написа тя. "Ние сме солидарни с Румъния. Поддържам тесни контакти с румънското правителство".

Днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че вчера вечерта е бил засечен руски дрон в румънското въздушно пространство. По данни на министерството след над 50 процента от нападенията на Русия срещу Украйна край румънските граници фрагменти от руски дронове са паднали на румънска територия.

