Израел прие ново американско предложение за спиране на огъня в Газа

Израел е приел ново американско предложение за временно прекратяване на огъня с "Хамас".

"Мога да потвърдя, че специалният пратеник Стив Уиткоф и президентът Доналд Тръмп представиха на "Хамас" предложение за прекратяване на огъня, което Израел подкрепи и одобри", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от АП и БТА. По думите ѝ преговорите продължават, като палестинската групировка все още не е приела условията.

Целта на предложението е да бъдат върнати заложниците - както живите, така и телата на мъртвите - държани в ивицата Газа, в замяна на удължаване на примирието между Израел и "Хамас".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е информирал семействата на заложниците, че Израел е приел новото предложение, представено от Уиткоф, съобщиха няколко израелски медии, включително Канал 12, цитирани от Ройтерс.

В отделно изявление движението "Хамас" посочи, че е получило предложението и го преглежда отговорно, с цел да защити интересите на палестинския народ, да осигури облекчаване на положението и да постигне трайно прекратяване на огъня в Газа. По-рано групировката заяви, че е постигнала съгласие с Уиткоф относно "обща рамка" на споразумение, което предвижда прекратяване на бойните действия, пълно изтегляне на израелските сили от територията, увеличаване на хуманитарната помощ и предаване на властта от "Хамас" на политически независим палестински комитет.

Американски план предвижда 60-дневно спиране на огъня в ивицата Газа, показва документът, съобщи Ройтерс. Предвижда се и освобождаването на 28 израелски заложници през първата седмица от примирието. Планира се в замяна да бъдат освободени 125 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и да бъдат върнати останките на 180 мъртви палестинци.

Съгласно плана следва да бъде изпратена хуманитарна помощ на ивицата Газа веднага щом палестинското ислямистко движение "Хамас" подпише споразумението за спиране на огъня.