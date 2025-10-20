Граничният пункт "Керем Шалом" между Израел и Газа беше отворен отново за доставка на хуманитарна помощ днес, предаде Франс прес, като цитира представител на израелските сили за сигурност.

Това се случва ден след поредицата израелски удари по палестинската територия.

„След политическо решение, помощта преминава през "Керем Шалом" в пълно съответствие с подписаното споразумение, влязло в сила на 10 октомври“, заяви официалният представител и добави, че граничният пункт Рафах между Газа и Египет „ще остане затворен до следващо нареждане“.

Вчера Израел спря допускането на хуманитарна помощ в Газа "до ново разпореждане", като обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението.

Палестинското ислямистко движение отрече тези твърдения.