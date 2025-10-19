Израел нанесе удари в Рафах и обвини Хамас, че не спазва примирието

OFFNews 19 октомври 2025 в 12:33 146 2

Снимка Getty Images/Архив

Израелските военни са предприели въздушна атака срещу Газа в Рафах днес, след като въоръжени бойци нападнаха сили на израелската армия, съобщи "Аарец". 

По-рано се появи информация, че САЩ са предупредили посредниците за готвено от "Хамас" нарушаване на примирието. 

За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.

Няма коментар от израелските военни относно съобщеното нападение, информира БТА. Израелската телевизия „Кан“ съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах. 

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи“, които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам, припомня БТА. 

    19.10 2025 в 12:58

    -0
    +0
    Тръмп, кога ще удариш Израел, защото не ти спазва примирието ??

    19658

    1

    voododoll

    19.10 2025 в 12:47

    -0
    +0
    Къдя сах, мирутвореца Краснов?
     
