Израел атакува среща на ръководството на ''Хамас'' в Доха (обновява се)

''Израел я инициира, Израел я проведе и Израел поема пълна отговорност за нея“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху

OFFNews 09 септември 2025 в 17:15 2237 3
Израел атакува по ръководството на Хамас в Катар

Снимка Социалната мрежа "Екс"
Израел атакува по ръководството на Хамас в Катар

Израел е нанесъл въздушен удар срещу щаб-квартира на ''Хамас'' в катарската столица Доха, предадоха световните медии. 

Лидерът на „Хамас“ Халил ал-Хая е бил една от целите на операциите. Информацията за смъртта на Халил ал-Хая засега не е потвърдена.

Според представители на ''Хамас'' атаката е засегнала и преговорната делегация на организацията. Сградата, в която е извършен ударът, се намира в близост до китайското посолство и Катарския университет. 

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи атаката срещу най-висшите лидери на Хамас като "изцяло независима израелска операция".

„Израел я инициира, Израел я проведе и Израел поема пълна отговорност за нея“, заяви той в официална позиция.

Израелски официални представители заявиха, че САЩ са знаели предварително за атаката и са дали „зелена светлина“ за нея.

Военните заявяват, че са предприели мерки да намалят вредата за цивилни от удара, включително чрез използването на високоточни боеприпаси и разузнавателни данни.

Говорител на външното министерство на Катар осъди остро израелския удар, определяйки го като  „грубо нарушение на международното право“.

    3028

    3

    Valioka

    09.09 2025 в 18:48

    -0
    +0
    И тея нещастни човечета от ЕС и откъдето и ще да са, по-добре да се вдигнат единно и да подкрепят Израел, поставяйки чалмите там, където им е мястото, а не да правят кухи изявления за създаването на Палестинска държава.

    3028

    2

    Valioka

    09.09 2025 в 18:44

    -0
    +0
    Едно трябва да е ясно на обрязаните терористи - никой вече не може да им осигури безопасност, никъде...

    24568

    1

    dolivo

    09.09 2025 в 18:17

    -0
    +4
    Арабелите много си повярваха, вместо да се крият зад кастрираното мекушаво международно право, що не кажат нещо за правата на човека в собствените си страни?

    не ни пипайте, нали така?

    айде марш
     
