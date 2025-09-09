Израел атакува среща на ръководството на ''Хамас'' в Доха (обновява се)

Израел е нанесъл въздушен удар срещу щаб-квартира на ''Хамас'' в катарската столица Доха, предадоха световните медии.

Лидерът на „Хамас“ Халил ал-Хая е бил една от целите на операциите. Информацията за смъртта на Халил ал-Хая засега не е потвърдена.

Според представители на ''Хамас'' атаката е засегнала и преговорната делегация на организацията. Сградата, в която е извършен ударът, се намира в близост до китайското посолство и Катарския университет.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи атаката срещу най-висшите лидери на Хамас като "изцяло независима израелска операция".

„Израел я инициира, Израел я проведе и Израел поема пълна отговорност за нея“, заяви той в официална позиция.

#IMPORTANTE



???????????????? Los medios israelíes informan que el ataque a ???????? Doha por parte de aviones israelíes fue coordinado de antemano con Estados Unidos.



pic.twitter.com/oAoLfF7GhF — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) September 9, 2025

Израелски официални представители заявиха, че САЩ са знаели предварително за атаката и са дали „зелена светлина“ за нея.

Военните заявяват, че са предприели мерки да намалят вредата за цивилни от удара, включително чрез използването на високоточни боеприпаси и разузнавателни данни.

Говорител на външното министерство на Катар осъди остро израелския удар, определяйки го като „грубо нарушение на международното право“.