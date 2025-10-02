Изненада - Ангела Меркел посети Виктор Орбан

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан изненадващо посрещна бившия германски канцлер Ангела Меркел в официалната си резиденция в Будапеща, предава БТА. Меркел отиде в Будапеща, за да представи мемоарите си, които вече са преведени и на унгарски език.

Орбан публикува снимки от срещата си с нея във "Фейсбук", на които се вижда как двамата политици се наслаждават на гледката към река Дунав от хълма на десния бряг на реката, където се намира и сградата на унгарския парламент. Не е ясно за какво са разговаряли двамата.

"Веднъж канцлер, винаги канцлер за нас. Добре дошла в Унгария, Ангела Меркел", написа Орбан.

Въпреки топлото посрещане през годините Орбан и Меркел са изразявали публично своите различия. Особено видими бяха те по време на бежанската криза през 2015 г., когато Будапеща временно отказа да позволи на бягащите от Близкия изток да преминат през Унгария към Западна Европа. Орбан по-късно смени позицията си, след като Меркел обяви готовността на Германия да ги приеме - решение, за което е критикувана и до днес.