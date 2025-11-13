Изгоряха четири яхти в Пирея

Пожар е обхванал тази нощ четири яхти на яхтеното пристанище Зеа (Пасалимани) в Пирея край гръцката столица Атина, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.
Огънят е тръгнал около 3:50 ч. през нощта от един плавателен съд, акостирал на марината, и бързо се е разпространил на още три от яхтите.
В резултат на инцидента трите яхти са потънали.
Все още не са установени причините за пожара.
На мястото действат противопожарни коли от сушата, както и кораб за борба с огъня. Допълнително са изпратени кораб на бреговата охрана и влекач.
