Изгоряха четири яхти в Пирея

13 ноември 2025 в 10:31
Getty Images
Пожар е обхванал тази нощ четири яхти на яхтеното пристанище Зеа (Пасалимани) в Пирея край гръцката столица Атина, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА. 

Огънят е тръгнал около 3:50 ч. през нощта от един плавателен съд, акостирал на марината, и бързо се е разпространил на още три от яхтите.

В резултат на инцидента трите яхти са потънали. 

Все още не са установени причините за пожара.

На мястото действат противопожарни коли от сушата, както и кораб за борба с огъня. Допълнително са изпратени кораб на бреговата охрана и влекач.

