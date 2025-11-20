Издирват още 22-ма под развалините в Тернопил

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че 22 души са все още в неизвестност след руски въздушен удар вчера сутринта в град Тернопил в Западна Украйна, отнел живота 26-има и рани повече от 90, съобщиха Укринформ и Франс прес.

Русия атакува град Тернопил и околностите му вчера с бойни дронове и ракети, като бяха засегнати две високи жилищни сгради.

"Нашите спасители работиха през цялата нощ в Тернопил, спасителните операции продължават. Двадесет и двама души са все още в неизвестност и се издирват. Повече от 230 спасители от 9 области в Украйна бяха мобилизирани в града", написа Зеленски в социалните мрежи.

Той уточни, че поради тежките разрушения и нестабилността на сградите, се работи ръчно в някои райони, което усложнява търсенето за оцелели.