Издирват още 22-ма под развалините в Тернопил

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че 22 души са все още в неизвестност след руски въздушен удар вчера сутринта в град Тернопил в Западна Украйна, отнел живота 26-има и рани повече от 90, съобщиха Укринформ и Франс прес.
Русия атакува град Тернопил и околностите му вчера с бойни дронове и ракети, като бяха засегнати две високи жилищни сгради.
"Нашите спасители работиха през цялата нощ в Тернопил, спасителните операции продължават. Двадесет и двама души са все още в неизвестност и се издирват. Повече от 230 спасители от 9 области в Украйна бяха мобилизирани в града", написа Зеленски в социалните мрежи.
Той уточни, че поради тежките разрушения и нестабилността на сградите, се работи ръчно в някои райони, което усложнява търсенето за оцелели.
"От съществено значение е нашият народ да знае, особено в такива тежки дни и въпреки руските атаки и техния ужас, че може да разчита на помощ и спасение", подчерта украинският президент.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
1
20.11 2025 в 11:58
Европа: За да приключи войната, украинците трябва да са съгласни с условията
Два влака се сблъскаха в Чехия, има ранени
Три момичета се биха и скубаха в столично училище
Европа: За да приключи войната, украинците трябва да са съгласни с условията
Три момичета се биха и скубаха в столично училище