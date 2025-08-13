Яхта и товарен кораб се сблъскаха във водите на Япония

Яхта и товарен кораб се сблъскаха в южните води на Япония. Един човек е откаран в болница в безсъзнание, а няколко други са обявени за изчезнали, съобщиха официални източници и медии.
Капитанът на 492-тонен кораб за превоз на чакъл е съобщил на японската брегова охрана, че корабът се е сблъскал с яхта близо до остров Хото в южната префектура Оита, съобщи пред AFP говорителката на бреговата охрана Нанака Йошида.
"Открихме един човек около 10 часа сутринта и го предадохме на спешните служби", каза тя и фобави, че той е бил откаран в болница.
Обществената телевизия NHK и други местни медии съобщиха, че човекът, изваден от водата, е бил в безсъзнание.
Бреговата охрана продължава да търси други хора, които са били на борда на яхтата.
Няма подробности за яхтата, нито колко души са били на борда.
