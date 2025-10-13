''Хамас'' освободи 7 заложници (обновена)

''Хамас'' освободи първите седем заложници по споразумението, сключено с Израел и посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Преди минути световните агенции съобщиха, че заложниците са предадени на израелската армия, а оттам - на представители на Червения кръст. В момента те се придвижват към израелска територия, където ще преминат медицински прегледи.

Множество граждани са се събрали на един от площадите в Тел Авив в очакване заложниците да пристигнат и следят на живо операцията по освобождаването.

Очаква се още 13 заложници да бъдат предадени на израелските власти.

Днес е четвъртият ден от прекратяването на огъня, а репортажи на място показаха, че жители на Газа вече се завръщат в родните си места.

Очаква се днес Израел да освободи палестински затворници.

В Израел на посещение пристига Доналд Тръмп.