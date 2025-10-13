''Хамас'' освободи 7 заложници (обновена)

OFFNews 13 октомври 2025 в 09:23 464 0
Освободените 7 заложници

Снимка Times of Israel
Освободените 7 заложници: (Горние ред от ляво на дясно) Братята Зив Берман и Гали Берман, Матан Ангрест, Алон Охел. (На долния ред - от ляво на дясно) Омри Миран, Ейтан Мор, Гай Гилбоа Далал

''Хамас'' освободи първите седем заложници по споразумението, сключено с Израел и посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Преди минути световните агенции съобщиха, че заложниците са предадени на израелската армия, а оттам - на представители на Червения кръст. В момента те се придвижват към израелска територия, където ще преминат медицински прегледи.

Множество граждани са се събрали на един от площадите в Тел Авив в очакване заложниците да пристигнат и следят на живо операцията по освобождаването.

Очаква се още 13 заложници да бъдат предадени на израелските власти.

Днес е четвъртият ден от прекратяването на огъня, а репортажи на място показаха, че жители на Газа вече се завръщат в родните си места.

Очаква се днес Израел да освободи палестински затворници.

В Израел на посещение пристига Доналд Тръмп.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора