Групировката Хамас е готова за мир, заяви Бенямин Нетаняху

Отговорът на Хамас на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп показва, че групировката е „готова за мир", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, предаде израелската агенция ТПС, цитирана от БТА.
„Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп“, се казва в изявлението.
Още преди изявленията на „Хамас“ и на президента на САЩ Доналд Тръмп, израелската армия на практика беше преустановила операциите си в Газа и това продължава вече няколко дни. Нова офанзива, която трябваше да започне по-рано тази седмица, беше отложена.
Израелската армия съобщи днес, че е получила указания да се подготви за изпълнението на първия етап от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа.
