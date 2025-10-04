Групировката Хамас е готова за мир, заяви Бенямин Нетаняху

OFFNews 04 октомври 2025 в 09:05 683 0
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Снимка БТА/АП
Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Отговорът на Хамас на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп показва, че групировката е „готова за мир", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, предаде израелската агенция ТПС, цитирана от БТА. 

„Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп“, се казва в изявлението.

Още преди изявленията на „Хамас“ и на президента на САЩ Доналд Тръмп, израелската армия на практика беше преустановила операциите си в Газа и това продължава вече няколко дни. Нова офанзива, която трябваше да започне по-рано тази седмица, беше отложена. 

Израелската армия съобщи днес, че е получила указания да се подготви за изпълнението на първия етап от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие