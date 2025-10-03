''Хамас'' се съгласи да освободи всички израелски заложници

"Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.

"Хамас" обаче настоява за допълнителни преговори по други въпроси, свързани с бъдещето на Ивицата Газа и "правата на палестинския народ", като заяви, че те все още се обсъждат.

Телевизия "Ал Джазира" съобщи, че отговорът на "Хамас" вече е предаден на Белия дом.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че ако до неделя вечерта "Хамас" не се съгласи с плана му за установяване на мир в Газа, групировката ще бъде унищожена: "Върху Хамас ще се стовари такъв ад, какъвто никой никога преди не е виждал".