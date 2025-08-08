Германия спира износа на оръжие към Израел заради плановете за Газа

Германия спира износа на военно оборудване за Израел, което би могло да бъде използвано в ивицата Газа, заяви канцлерът Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

Мярката остава в сила до второ нареждане и е в отговор на решението на израелския кабинет по сигурността да разшири военните действия и да поеме контрол над град Газа.

Канцлерът изрази притеснение от намеренията на Израел да установи пълен контрол над Газа. Той подчерта, че основен приоритет за Германия са освобождаването на заложниците и прекратяването на огъня, както и облекчаването на страданията на цивилното население.

"Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", се казва в изявлението на Мерц.

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции въпреки засилващите се критики у дома и в чужбина във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война. Крайнодесните съюзници в коалицията на премиера Бенямин Нетаняху настояват за пълно превземане на Газа като част от обещанието му да изкорени бойците на "Хамас", въпреки че военните предупредиха, че това може да застраши живота на останалите заложници.

През юни Бундестагът заяви, че лицензи за износ на военно оборудване за Израел на стойност 485 млн. евро са били предоставени между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г.