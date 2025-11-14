Германия: Г-20 остава важна и без Тръмп и Си

Германският канцлер Фридрих Мерц ще участва в срещата на върха на Г-20 в Република Южна Африка въпреки отмяната на участието на други световни лидери, предаде ДПА, като се позова на говорител на правителството.
Форматът, който събира водещите индустриализирани и развиващи се икономики, остава „важен многостранен форум за координация за Германия“, заяви днес говорителят Щефен Майер.
Коментарите му идват на фона на предстоящата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург идната седмица, в която няма да участват президентите на САЩ, Китай и Русия.
Германското правителство иска да поддържа Г-20 като формат за справяне с кризи и да работи за съвместни световни решения, например за икономическо сътрудничество, посочва ДПА.
„Това е особено полезно, най-вече във времена като сегашните, когато срещата на върха на Г-20 се организира в много сложна международна среда“, заяви Майер.
Очаква се Мерц да проведе и двустранни разговори и да бъде придружен от министъра на финансите Ларс Клингбайл, който е и вицеканцлер.
Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин отмениха участието си в срещата на върха на Г-20, което означава, че за първи път от основаването на групата на нейна лидерска среща няма да присъстват лидерите на трите най-могъщи страни членки.
В Г-20 влизат 19 страни плюс ЕС и Африканският съюз.
Майер посочи, че Мерц ще участва и в срещата на върха ЕС-АС в столицата на Ангола Луанда на 24 ноември.
Срещата ще изпрати важен сигнал за сътрудничество между Европа и Африка, каза говорителят. Целта е да бъде насърчен диалогът и сътрудничеството чрез обмен на високо равнище, за да бъде укрепена сигурността и благополучието на двата континента.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3900
2
14.11 2025 в 19:29
42
1
14.11 2025 в 18:18
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България
Дейвид Ковърдейл се пенсионира (видео)
Големият ни барабанист Христо Йоцов с държавна награда