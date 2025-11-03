Германия даде на Украйна системи Пейтриът, Тръмп не дава ракети Томахоук

Германия даде на Украйна две зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ за засилване на противовъздушната отбрана на страната, съобщи президентът Володимир Зеленски във фейсбук. Американският му колега Доналд Тръмп обяви, че не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.

„Укрепихме компонента „Пейтриът“ на нашата украинска противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на федералния канцлер Фридрих Мерц за тази съвместна стъпка за защита на човешките животи от руския терор. От известно време подготвяхме това засилване на нашата противовъздушна отбрана и сега постигнатите споразумения са изпълнени“, каза Зеленски, цитиран от Укринформ.

Въздушните удари, подчерта той, са основният залог на руския лидер Владимир Путин в тази война. Чрез терор руският диктатор „се опитва да компенсира неспособността си да постигне безумните си цели на земята“, обясни Зеленски. И допълни:

„Нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само за Украйна, но и за нашите партньори, когато е необходимо. Нашата сигурност е неделима – което означава, че нашата противовъздушна отбрана трябва да защитава всички нас. Разговорите за по-нататъшни съвместни стъпки за укрепване на противовъздушната отбрана продължават – както на правителствено ниво, така и директно с производителите на необходимите системи. Ще последват допълнителни резултати“, каза той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс. На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не", уточнява БТА.

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му, убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.