Пентагонът е дал пред Белия дом зелена светлина за предоставянето на ракети с голям обсег „Томахоук“ на Украйна, са заявили трима запознати американски и европейски източници пред Си Ен Ен.
Окончателното политическо решение обаче трябва да бъде взето от американския президент Доналд Тръмп.
Според Пентагона доставянето на ракетите на Киев няма да засегне негативно запасите на САЩ.
По-рано този месец Тръмп каза по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, че по-скоро не е склонен да предостави „Томахоук“ на Украйна, защото „не искаме да даваме неща, от които се нуждаем за защитата на нашата страна“.
Обединеният комитет на началник-щабовете е информирал Белия дом за оценката си малко преди срещата Тръмп – Зеленски.
Според двама европейски източници съюзниците на САЩ в Европа смятат, че сега Вашингтон има по-малко извинения да не даде ракетите на Украйна.
Макар че Пентагонът няма притеснения за запасите си от „Томахоук“, американски представители все още се опитват да разрешат въпроса за обучението на украинската армия и разполагането на ракетите в Украйна.
Все още има известни оперативни въпроси, които трябва да бъдат разрешени, преди Украйна да може да използва ракетите ефективно, са казали източниците.
01.11 2025 в 09:31
01.11 2025 в 09:06
"По-рано този месец Тръмп каза по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, че по-скоро не е склонен да предостави „Томахоук“ на Украйна, защото „не искаме да даваме неща, от които се нуждаем за защитата на нашата страна“."
Демек - да му имам аргументите на Краснов! Но дано поне подпише за ракетите.
