Гърция и Германия разбиха мрежа за трафик на кокаин с камиони, регистрирани у нас

OFFNews 01 септември 2025 в 10:20 670 0
Снимката е илюстративна.

Снимка БТА/Владимир Шоков
Снимката е илюстративна.

Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни, предаде Ройтерс. 

Двама заподозрени членове на бандата бяха арестувани в Гърция, а други трима в Германия миналата седмица. Останалите заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Наркотиците са били скрити в камиони за международен превоз на легални стоки. 

Превозните средства са били регистрирани главно в България, за компании с гръцка собственост, а шофьорите са били гръцки и български граждани.

Печалбата на групата досега се оценява на над 5 милиона евро.

Повече от 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните дни. Гърция засили борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, отбелязва Ройтерс.

