Гънвор се отказа да купува международните активи на Лукойл

Регистрираната в Швейцария компания „Гънвор” обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл”.

Решението е взето, след като американското Министерство на финансите нарече "Гънвор" „марионетка“ на Русия. Президентът Доналд Тръмп беше категоричен, че войната трябва да приключи незабавно, написаха от Американското министерство на финансите в публикация в X. „Докато Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, "Гънвор", никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби”, се казва още в публикацията.

Директорът по корпоративните въпроси в компания заяви в имейл, цитиран от Ройтерс, че изявлението на Министерството на финансите е „фундаментално погрешно и невярно“ и че "Гънвор" приветства „възможността да се коригира това явно недоразумение“.

На 30 октомври руската енергийна група "Лукойл" обяви, че е приела оферта от "Гънвор" за покупката на "Лукойл Интернешънъл", контролираща чуждестранните активи на петролния гигант. Според съобщението „Лукойл“ поема ангажимент да не води преговори с други потенциални купувачи.

Купувачът "Гънвор" е една от водещите световни компании за търговия с енергийни суровини, пише Блумбърг. Регистрирана е в Кипър, като основният ѝ търговски офис се намира в Женева, Швейцария. Има и офиси в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по света. "Гънвор" притежава и отделно дружество — "Ниера", създадено през 2021 г. за инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Агенцията отбелязва, че до 2014 г. собственик е един от приближените до Кремъл бизнесмени - Генадий Тимченко. Тогава той беше включен в списъка със санкционирани лица на САЩ, но малко преди това продава активите си на другия акционер - Торнобьорн Торнквист. Впоследствие компанията попада в „черните списъци“ на Великобритания и на Европейския съюз.