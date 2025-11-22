Г-20 призова за справедлив и траен мир в Украйна, Судан, Конго и Ивицата Газа

Световните лидери от Групата на 20-те богати и развиващи се икономики нарушиха традицията и приеха декларация в началото на срещата си на върха в Южна Африка, въпреки съпротивата на САЩ, които бойкотират двудневните преговори поради дипломатически разрив със страната домакин, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Винсент Магвеня, говорител на южноафриканския президент Сирил Рамапоса, заяви, че декларацията на лидерите е била приета единодушно от останалите членове в началото на преговорите в Йоханесбург.

Декларациите обикновено се приемат в края на срещите на Г-20, припомня АП.

Декларацията на Г-20 призовава за "справедлив и траен" мир в Украйна, Судан, Демократично република Конго и в "окупираните палестински територии", отбелязва Франс прес, като цитира декларацията, публикувана от южноафриканското председателство.

"Водени от целите и принципите на Хартата на ООН в нейната цялост, ще работим за справедлив, пълен и траен мир в Судан, Демократична република Конго, окупираните палестински територии, Украйна, както и за прекратяване на други конфликти и войни по целия свят", пишат 20-те страни.

Това е единственото споменаване на Украйна в текста от 30 страници, след като американският план за страната разбърка дневния ред на срещата на върха. Европейските страни провеждат множество консултации, за да формулират контрапредложение, отбелязва АФП.

Освен това лидерите на Г-20 заявиха, че искат да защитят по-добре доставките на стратегически минерали, които са незаменими за енергийния преход, предвид геополитическите и търговските сътресения, се казва в декларацията.

"Стремим се да гарантираме, че веригата на стойността на стратегическите минерали може да устои по-добре на сътресения, независимо дали те се дължат на геополитически напрежения, едностранни търговски мерки, несъвместими с правилата на СТО, пандемии или природни бедствия", се казва в текста.

Много страни полагат повече усилия, за да си гарантират достъп до тези минерали, които се използват широко в електрониката и се срещат в изобилие на африканския континент. Зависимостта от тях беше показан от ограниченията, наложени от Китай върху износа на редкоземни елементи, припомня АФП.