FT: Около Тръмп не останаха експерти по Русия. Путин ще триумфира в Аляска

Американската експертна общност очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин с тревога. Причината - на 15 август в Аляска до американския президент се очертава почти да няма хора, които да разбират от Русия, пише Financial Times.

Единодушната оценка на политици и журналисти след срещата между двамата президенти в Хелзинки през 2019 г. бе, че тогава Тръмп се провали в преговорите - не постигна нито една отстъпка, не повдигна нито една значима тема и като цяло почти се подмазваше на Путин, гласи статията на британското издание.

Тогавашната съветничка на Тръмп по въпросите на Русия Фиона Хил по-късно разказа, че по време на съвместната пресконференция на президентите след срещата на върха дори е мислила да симулира припадък, за да я прекъсне – толкова я ужасили думите на американския президент.

Този път - по отношение на подготовката от американска страна - всичко може да бъде още по-лошо, прогнозира FT.

В своя втори мандат Тръмп, избирайки съветници, предпочита лоялност, а не опит. Освен това през пролетта той направи мащабни съкращения в Съвета за национална сигурност на САЩ – ключов орган по подготовката на подобни мероприятия. Експертите по Русия и Украйна са уволнени или са напуснали сами – и в настоящата администрация няма нито един човек, способен да води равностоен и съдържателен разговор с Кремъл, предупреждава американското издание.

В момента САЩ дори нямат посланици нито в Русия, нито в Украйна. Най-важната дипломатическа длъжност на помощник-държавен секретар по европейските въпроси също отдавна стои вакантна.

Kлючов преговарящ с Русия e специалният пратеник на президента Стив Уиткоф, който паралелно се занимава и с Близкия Изток, до 2025 г. е бил предприемач без дипломатически опит.

Бившият съветник на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън заяви пред FT, че преди срещата на върха в Хелзинки се е опитал да обясни на президента нещо за ядрените оръжия още в самолета, но Тръмп е предпочел да гледа футбол по телевизията. Сега в самолета в Анкоридж няма да има нито Болтън, нито някой друг, който да е в състояние поне да каже нещо на Тръмп – да не говорим, че Тръмп ще го изслуша.

В Белия дом твърдят, че съкращенията на персонала „ще направят работата по-бърза и по-ефективна“, а Тръмп получава съвети от „талантлив екип“. При това Марко Рубио едновременно изпълнява задълженията на държавен секретар и съветник по националната сигурност – преди него тези две длъжности е съчетавал само Хенри Кисинджър през 1973–1975 г. Рубио не може да се похвали нито с опита, нито с авторитета, които е имал Кисинджър, пише FT.

По всичко личи, пише FT, че в навечерието на срещата в Аляска, както и в цялата си външна политика, Тръмп разчита повече на интуицията и личните си отношения, отколкото на владеенето на фактите, експертния опит и подготовката. Американският президент обещава, че в първите две минути от разговора с Путин ще разбере дали ще успее да се споразумее за прекратяване на войната в Украйна.

Това настроение много тревожи американската дипломатическа общност. Бившият посланик на САЩ в Полша Даниел Фрид заяви:

„Не може да се допусне те с Уиткоф да импровизират там: те просто не знаят достатъчно. Трябва в стаята да има някой, който да може да погледне президента, да завърти очи и да поклати глава“ .

Но този „някой“ няма откъде да се вземе.

Американските експерти подчертават, че руският президент е много опитен политик и преговарящ, който винаги владее темата до съвършенство, умее да подвежда събеседниците си с детайли и не се влияе от харизмата, на която винаги разчита Тръмп.

Събеседниците на FT предпочитат да не го казват директно, но явно подразбират, че Путин и този път, както в Хелзинки през 2018 г., лесно ще надделее над Тръмп.

Тръмп вече реагира на публикацията на FT в социалната си мрежа, наричайки я „нечестна“. В публикацията си американският президент нарича Джон Болтън, който говори пред FT, като „много глупав уволнен неудачник“.