ЕС забранява на туристически агенции да организират пътувания до Русия

Европейски дружества няма да могат да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Забранява се на туристически агенции да организират пътувания до Русия, както и рекламата на подобни пътувания.

Това стана ясно, след като Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените тази нощ нови санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС, съобщи БТА.

Решението за туристическите услуги е взето „с цел намаляване на приходите на страната и предотвратяване на ненужни пътувания до нея, особено предвид нарасналия риск от произволно задържане на граждани на ЕС“.

Санкциите предвиждат още:

Въвежда се забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина;

Въвеждат се санкции срещу разработчика на криптовалутата A7A5, киргизстанския й емитент и оператора на платформа, където се търгуват значителни обеми A7A5, използвана от Русия за заобикаляне на наложените досега ограничения. Налага се забрана за трансакции на осем банки и търговци на петрол от Таджикистан, Киргизстан, ОАЕ и Хонконг. Пет други руски банки - "Истина", "Земски банк", "Абсолют Банк", МТС Банк и Алфа-Банк, също са обхванати от тези ограничения;

ЕС забранява на европейските дружества да взаимодействат с Руската национална система за платежни карти "Мир" и системата за бързи плащания "СБП".

Въвежда се режим на предварително разрешение за всички услуги, предоставяни на руското правителство.