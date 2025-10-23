ЕС забранява на туристически агенции да организират пътувания до Русия

OFFNews 23 октомври 2025 в 14:15 9230 3

Снимка БГНЕС/архив

Европейски дружества няма да могат да предоставят услуги, пряко свързани с туристически дейности в Русия. Забранява се на туристически агенции да организират пътувания до Русия, както и рекламата на подобни пътувания. 

Това стана ясно, след като Съветът на ЕС и Европейската комисия представиха подробности за одобрените тази нощ нови санкции срещу Русия в областта на икономиката, енергетиката, финансите и военнопромишления комплекс. Мерките предвиждат също повишаване на контрола върху движението на руски дипломати в ЕС, съобщи БТА. 

Решението за туристическите услуги е взето „с цел намаляване на приходите на страната и предотвратяване на ненужни пътувания до нея, особено предвид нарасналия риск от произволно задържане на граждани на ЕС“. 

Санкциите предвиждат още: 

Въвежда се забрана за внос на руски втечнен природен газ от януари догодина;

Въвеждат се санкции срещу разработчика на криптовалутата A7A5, киргизстанския й емитент и оператора на платформа, където се търгуват значителни обеми A7A5, използвана от Русия за заобикаляне на наложените досега ограничения. Налага се забрана за трансакции на осем банки и търговци на петрол от Таджикистан, Киргизстан, ОАЕ и Хонконг. Пет други руски банки - "Истина", "Земски банк", "Абсолют Банк", МТС Банк и Алфа-Банк, също са обхванати от тези ограничения;

ЕС забранява на европейските дружества да взаимодействат с Руската национална система за платежни карти "Мир" и системата за бързи плащания "СБП". 

Въвежда се режим на предварително разрешение за всички услуги, предоставяни на руското правителство. 

    20429

    3

    случайно прочетох

    23.10 2025 в 15:02

    -0
    +21
    Чудесно!
    Беше добре да се покаже колко туристи от ЕС посещават Русия за една година и какви приходи има страната от тях. Също каква част от БВП са.
    Така и руснаците в туристическия бранш ще се досетят, че Путин е вреден не само за украинците.

    2005

    2

    prikobzon

    23.10 2025 в 14:49

    -0
    +33
    Точно така трябва ! Какво търсят в псевдодържава обявила те за враг?

    2193

    1

    jorj

    23.10 2025 в 14:28

    -0
    +35
    Браво! Ватанките също са нежелани в ЕС, ДА си седят в кочината и да не шпионират и замърсяват околната среда!!!!!!!
     
