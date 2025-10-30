ЕК дава шанс на 40 хил. младежи да пътуват безплатно из Европа за 40-годишнината на Шенген

Европейската комисия обяви, че ще осигури средства за 40 хиляди младежи да пътуват из Европа по случай 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение за премахване на вътрешните граници в ЕС.

Могат да кандидатстват всички, родени между 1 януари и 31 декември 2007 г., като попълнят онлайн въпросник за Европейския съюз на Европейския младежки портал.

Избраните участници ще имат възможност да пътуват безплатно до 30 дни в периода между 1 март 2026 г. и 31 май 2027 г. Освен картата за пътуване, те ще получат и отстъпки за обществения транспорт, културни институции, настаняване, храна, спорт и други услуги в 36 европейски държави.

Поканата е в сила от днес и ще остане отворена до 13 ноември 2025 г. в 12:00 ч. централноевропейско време (13.00 ч. българско време). Тя е насочена към кандидати от ЕС и държавите, асоциирани към програмата "Еразъм+".

Участниците с увреждания или здравословни затруднения ще получат допълнителна подкрепа, включително възможност да пътуват с придружител.

Комисията осигурява средства за младежки пътувания от юни 2018 г. по инициатива на Европейския парламент. Оттогава над 1,6 милиона младежи са кандидатствали за 391 000 карти за пътуване. Ново проучване показа, че за първи път 63 на сто от младежите пътуват по международни линии с влак. За мнозина това е и първият път, когато пътуват без родители или придружител. Над две трети заявиха, че не биха могли да финансират подобно пътуване без помощта от ЕС.