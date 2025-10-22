Един загинал и седем ранени при руски удар по детска градина в Харков

Един човек е загинал, а най-малко седем са ранени при удар с руски дрон по детска градина в Харков, съобщи украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко във Фейсбук, цитиран от Укринформ.

Броят на пострадалите деца все още се уточнява. Около 50 деца е трябвало да бъдат евакуирани от детската градина.

„Спасителите и полицията изнасят деца след руски удар по детска градина. Малките ръчички се вкопчват в плещите на тези, които ги спасяват и защитават. Руските действия нямат принципи и не следват правила. Единствено разруха и гибел“, написа Клименко.

По-рано през деня при руска атака с дронове бе засегната и частна детска градина в Холодногорски район на Харков. Вследствие на удара е тръгнал пожар в градината. Всички деца са били евакуирани навреме, предаде Би Би Си.

Началникът на областната военна администрация Олег Синегубов заяви първоначално, че са били ранени четирима души, като двама са в тежко състояние. По-късно броят на пострадалите нарасна на шестима. Мъж и жена са хоспитализирани, като жената е с тежки изгаряния.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната мрежа „Екс“, че последното нападение показва, че Русия „плюе в лицето“ на онези, които се стремят към мирно решение.

Тази нощ Русия предприе масирана атака срещу Киев, където седемнадесет души са ранени, а шест души, включително и две деца, са убити. Руските удари са засегнали цивилни райони и енергийна инфраструктура в различни части на страната. В Запорожка област са избухнали пожари, а в Киев са нанесени удари по жилищни сгради.

Преди войната Харков има население от около 1,4 млн. души. Вторият най-голям град в Украйна, който е на едва 35 км от границата с Русия, е често подлаган на обстрел.