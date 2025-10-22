Един загинал и седем ранени при руски удар по детска градина в Харков

OFFNews 22 октомври 2025 в 15:41 369 3
Спасители евакуират деца, след руски удар с дрон по детска градина в украинския град Харков. 22 октомври 2025 г.

Спасители евакуират деца, след руски удар с дрон по детска градина в украинския град Харков. 22 октомври 2025 г.

Един човек е загинал, а най-малко седем са ранени при удар с руски дрон по детска градина в Харков, съобщи украинският министър на вътрешните работи Игор Клименко във Фейсбук, цитиран от Укринформ.

Броят на пострадалите деца все още се уточнява. Около 50 деца е трябвало да бъдат евакуирани от детската градина.

„Спасителите и полицията изнасят деца след руски удар по детска градина. Малките ръчички се вкопчват в плещите на тези, които ги спасяват и защитават. Руските действия нямат принципи и не следват правила. Единствено разруха и гибел“, написа Клименко.

По-рано през деня при руска атака с дронове бе засегната и частна детска градина в Холодногорски район на Харков. Вследствие на удара е тръгнал пожар в градината. Всички деца са били евакуирани навреме, предаде Би Би Си.

Началникът на областната военна администрация Олег Синегубов заяви първоначално, че са били ранени четирима души, като двама са в тежко състояние. По-късно броят на пострадалите нарасна на шестима. Мъж и жена са хоспитализирани, като жената е с тежки изгаряния.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалната мрежа „Екс“, че последното нападение показва, че Русия „плюе в лицето“ на онези, които се стремят към мирно решение.

Тази нощ Русия предприе масирана атака срещу Киев, където седемнадесет души са ранени, а шест души, включително и две деца, са убити. Руските удари са засегнали цивилни райони и енергийна инфраструктура в различни части на страната. В Запорожка област са избухнали пожари, а в Киев са нанесени удари по жилищни сгради.

Преди войната Харков има население от около 1,4 млн. души. Вторият най-голям град в Украйна, който е на едва 35 км от границата с Русия, е често подлаган на обстрел.

    2005

    3

    prikobzon

    22.10 2025 в 16:39

    -0
    +3
    Мръсни гадни орки , ще платят за това!
    Може да не е днес, може и утре да не е, но ще си платят!
    Бог да пази Украина!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    22.10 2025 в 16:26

    -0
    +2
    Асвабадителите прочистват братска Украйна от нацисти, да.

    Зелката от легендата, ела за малко!

    3148

    1

    user4eto

    22.10 2025 в 16:05

    -0
    +7
    Отново по деца ли, твари неземни!
    Заслужават украинците да обърнат дроновете не към рафинерии и депа а по правителствени и административни сгради. Жалко, че те са хора а не изчадия като орките.
     
