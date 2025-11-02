Двама британци са арестувани след масовото нападение във влак във Великобритания

Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство след масовото нападение с нож във влак във Великобритания, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.
Задържането се е случило на място във вагона осем минути след обаждането на спешна помощ от полицията.
Задържаните са 32-годишен британски гражданин и 35-годишен британец от карибски произход. Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.
Двама души са в критично състояние след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.
В разследването участва и антитерористичната полиция.
Гарата остава затворена.
-7400
3
02.11 2025 в 16:46
24468
2
02.11 2025 в 16:26
вместо това си имортираха скачане на нож от 3тия свят.
17339
1
02.11 2025 в 16:17
Оставете британците - кой не е вече британец - ама кажете, тия двамата дали са от четирите (айде 5 с Кронуол) домашни нации на кралството? Май не са англичани или уелсци, а?
