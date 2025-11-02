Двама британци са арестувани след масовото нападение във влак във Великобритания

Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство след масовото нападение с нож във влак във Великобритания, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Задържането се е случило на място във вагона осем минути след обаждането на спешна помощ от полицията.

Задържаните са 32-годишен британски гражданин и 35-годишен британец от карибски произход. Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.

Двама души са в критично състояние след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.

В разследването участва и антитерористичната полиция.

Гарата остава затворена.