Двама британци са арестувани след масовото нападение във влак във Великобритания

OFFNews 02 ноември 2025 в 15:59 863 3
Двама британци са арестувани след масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Снимка БТА/АП
Двама британци са арестувани след масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство след масовото нападение с нож във влак във Великобритания,  съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Задържането се е случило на място във вагона осем минути след обаждането на спешна помощ от полицията.

Задържаните са 32-годишен британски гражданин и 35-годишен британец от карибски произход. Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.

Двама души са в критично състояние след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.

В разследването участва и антитерористичната полиция.

Гарата остава затворена.

    -7400

    3

    Gunteer

    02.11 2025 в 16:46

    -0
    +0
    Ама точно терориристично е, ама политиците им и полицията ги прикрива, медиите същото. Нарича се домашен тероризъм. И двамата са черни и са решили да изколят малко бели по примера на психото в Щатите, което наръга украинката. Целта е политическа много ясно - да разчистят белите, че им пречат на примитивизма.

    24468

    2

    dolivo

    02.11 2025 в 16:26

    -0
    +0
    няма вече цивилизована размяна на видокопарни обиди като се сдърпат англичани.

    вместо това си имортираха скачане на нож от 3тия свят.

    17339

    1

    Танас

    02.11 2025 в 16:17

    -0
    +0
    Ако са британци като тия от Болтън и Блекбърн…. да те досрамее, че си британец….

    Оставете британците - кой не е вече британец - ама кажете, тия двамата дали са от четирите (айде 5 с Кронуол) домашни нации на кралството? Май не са англичани или уелсци, а?
     