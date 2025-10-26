Двама арестувани в Париж за кражбата на бижутата в Лувъра

Двама души бяха арестувани за кражбата на скъпоценните бижута от музея Лувър в Париж снощи вечерта, съобщи Би Би Си.
Френската прокуратурата съобщава, че мъжете са родом от парижкото предградие Сен Сен Дени. Единият се е готвил да се качи на полет от летище „Шарл дьо Гол“.
Според разследването заподозрените са известни на полицията с предишни кражби с взлом. Те са били арестувани в събота вечер около 22 часа от граничната полиция. Единият е задържан, точно когато е трябвало да се качи на самолет за Алжир, пише Sky News.
Миналата неделя бижута на стойност 88 милиона евро бяха откраднати от най-посещавания музей в света, след като четирима души, оборудвани с електрически инструменти, нахлуха в сградата със стълба посред бял ден.
Мерките за сигурност около културните институции на Франция са все така засилени.
