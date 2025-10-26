Двама арестувани в Париж за кражбата на бижутата в Лувъра

OFFNews 26 октомври 2025 в 12:11 1676 3
Секцията на музея, от която бяха откраднати скъпоценните бижута

Снимка Getty Images
Секцията на музея, от която бяха откраднати скъпоценните бижута

Двама души бяха арестувани за кражбата на скъпоценните бижута от музея Лувър в Париж снощи вечерта, съобщи Би Би Си.

Френската прокуратурата съобщава, че мъжете са родом от парижкото предградие Сен Сен Дени. Единият се е готвил да се качи на полет от летище „Шарл дьо Гол“.

Според разследването заподозрените са известни на полицията с предишни кражби с взлом. Те са били арестувани в събота вечер около 22 часа от граничната полиция. Единият е задържан, точно когато е трябвало да се качи на самолет за Алжир, пише Sky News.

Миналата неделя бижута на стойност 88 милиона евро бяха откраднати от най-посещавания музей в света, след като четирима души, оборудвани с електрически инструменти, нахлуха в сградата със стълба посред бял ден.

Мерките за сигурност около културните институции на Франция са все така засилени.

    142

    3

    Октим

    26.10 2025 в 12:29

    -0
    +2
    За съжаление така стана отдавна ....

    1105

    2

    781000

    26.10 2025 в 12:19

    -0
    +3
    Отким, с няколко много малки изключения като Ньойи сюр Сен, Сен Клу и Вокресон - ОТВСЯКЪДЕ.

    142

    1

    Октим

    26.10 2025 в 12:17

    -0
    +2
    Ама откъде другаде ще са, ако не от Saint-Denis, Goutte d'Or или Nanterre ...???
     
