Дроновете, които затвориха летището в Копенхаген, са били управлявани умело и своевременно са изчезнали

Дроновете, които затвориха летището в Копенхаген в понеделник, изглежда са били управлявани умело и своевременно са изчезнали. Все още обаче няма заподозрени, съобщи датската полиция, цитирана от Ройтерс.

Летищата в Копенхаген и Осло, двете най-натоварени в скандинавския регион, бяха затворени с часове, след като късно в понеделник във въздушното им пространство бяха забелязани дронове. Затварянето на летищата остави десетки хиляди пътници блокирани, тъй като полетите бяха отклонени.

Началникът на датската полиция Йенс Йесперсен заяви, че е твърде рано да се каже дали инцидентите в Дания и Норвегия са свързани. Той посочи, че дроновете над Копенхаген са дошли от различни посоки, като са включвали и изключвали светлините си. След няколко часа безпилотните летателни апарати са изчезнали.

Копенхаген е пренасочил 31 полета към други летища, което е довело до забавяне или отмяна на около 100 полета и е засегнало около 20 000 пътници, съобщи говорител пред репортери във вторник.

Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всеки неидентифициран летящ обект над страната.

През последните дни имаше нарушения и на други европейски летища. Кибератака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която поддържа системи за чекиране и качване на борда, доведе до затруднения на операциите на лондонското летище "Хийтроу". Нарушения имаше и на летищата в Берлин и Брюксел.