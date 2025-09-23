Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летището в Копенхаген

Неидентифицирани дронове са прелетели над столиците на Норвегия, Дания и Швеция, съобщиха от трите държави. Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети.

Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.

Заради преустановяване на дейността на летището самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища. Дроновете са били забелязани над съседния проток Оресунд. Протокът разделя датския остров Шеланд от южната шведска провинция Сконе. Той е и един от най-натоварените морски пътища в района.

Няколко часа по-късно летището на датската столица поднови работа.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.

По случая с дроновете е започнало разследване. Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.

Неизвестни безпилотни самолети са били забелязани над военни съоръжения в норвежката столица Осло, съобщава шведският вестник AftonBladet. Заради инцидента са задържани двама граждани на Сингапур.

Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всеки неидентифициран летящ обект над страната.