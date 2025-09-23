Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летището в Копенхаген

OFFNews 23 септември 2025 в 07:45 3563 4
Дания

Снимка GettyImages
Знаме на Дания

Неидентифицирани дронове са прелетели над столиците на Норвегия, Дания и Швеция, съобщиха от трите държави. Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети.

Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.

Заради преустановяване на дейността на летището самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища. Дроновете са били забелязани над съседния проток Оресунд. Протокът разделя датския остров Шеланд от южната шведска провинция Сконе. Той е и един от най-натоварените морски пътища в района.

Няколко часа по-късно летището на датската столица поднови работа.

"В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на полети. Пътниците са призовани да се информират за евентуални промени на полетите им", заяви говорител на летището.

По случая с дроновете е започнало разследване. Заради затварянето на летището около 50 полета бяха пренасочени за кацане към други летища.

Неизвестни безпилотни самолети са били забелязани над военни съоръжения в норвежката столица Осло, съобщава шведският вестник AftonBladet. Заради инцидента са задържани двама граждани на Сингапур.

Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всеки неидентифициран летящ обект над страната.

"Швеция има право да защити въздушното си пространство, ако е необходимо - със сила", заяви той.

    8091

    4

    Prinz Oigen

    23.09 2025 в 10:23

    -0
    +2
    Чета в БиБиСи: In Tuesday's press conference, Danish police said there was not anything that "immediately links" the drone incidents in Norway and Denmark with each other.
    Ма вЕрно ли?
    Мамини-Сладки!!
    Май наистина сме като жабата, варена на бавен огън!
    Да тичат да се учат от ВСУ- най-боеспособната армия в Европа как се свалят дронове, че иначе лошо ни се пише...Това вече ще стане ежедневие в Европа-искаме-не искаме, затова трябва да се научим как да му се противопоставяме ефективно- а най-хубаво това става КАТО НАМАЧКАМЕ ОРКИТЕ!!!

    2945

    3

    foreigner66

    23.09 2025 в 10:14

    -0
    +8
    Тия хора стават вече за смях пред света. Толкова слаба Европа никога не е била, какви са тези увъртания и приказки то бива дипломация, но до едно време. Четири години минаха а ние още нямаме защити от дронове да не говорим за армии. Ако ще правите нещо правете го бързо и ефективно иначе 5 дрона ви направиха за смях ами ако са 500?

    4764

    2

    Kilca

    23.09 2025 в 08:36

    -0
    +7
    Абсолютно всичко неидентифицирано и неотговарящо на позивни следва да бъде свалено незабавно!!!

    180

    1

    Far Rider

    23.09 2025 в 08:04

    -6
    +0
    Рюте: НАТО ще защити всеки сантиметър от територията ни. Честито!

     
