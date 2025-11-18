Доналд Туск: Двама украинци са взривили жп линията в Полша

Полският премиер Доналд Туск разкри подробности за разследването на трите диверсии по железопътната линия, които се случилиха през уикенда, пише The Guardian.

Според него заподозрените за саботажа са двама граждани на Украйна, които са пресекли границата на Полша от Беларус тази есен и се смята, че са сътрудничили на руските разузнавателни служби.

Отбелязва се, че единият от заподозрените е бил осъден по-рано за диверсия от съд във Лвов. Туск добави, че след инцидентите двамата заподозрени са избягали обратно в Беларус.

На 16 ноември в Полша беше повреден участък от железопътната линия, по която се движат влакове за Украйна. Според полския премиер Доналд Туск става дума за участък от железопътната линия в Мазовецкото воеводство, който свързва Варшава със станция Дорогуск на границата с Украйна.

Варшава обяви акта за саботаж. На мястото са работили спешни служби и ремонтни бригади.

По-късно стана известно, че от днес е възстановено двупосочното движение по участъка от железопътната линия в Полша, който беше повреден. Във връзка с повреждането на железопътната инфраструктура прокуратурата започна разследване на актове на диверсия с терористичен характер.