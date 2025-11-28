Докато Зеленски е президент, Украйна няма да се откаже от територии, заяви Ермак

Президентът на Украйна Володимир Зеленски при никакви обстоятелства няма да подпише документ, който би изисквал от Украйна да се откаже от която и да е част от суверенната си територия.

Това заяви ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак в интервю за The Atlantic, цитиран от Укринформ.

„Днес никой разумен човек няма да подпише документ за отстъпване на територии. Докато Зеленски е президент, никой не бива да разчита, че ще се откажем от територия“, подчерта той.

Конституцията забранява това, добави Андрий Ермак. Никой не може да направи това, освен ако не възнамерява да се противопостави на украинската конституция и украинския народ.

„Украйна е готова да обсъжда само къде трябва да се прокара линията, за да се разграничи това, което се контролира от враждуващите страни. В момента можем реалистично да говорим само за определяне на линията на контакт. Това е, което трябва да направим“, подчерта Андрий Ермак.

Украинската и американската делегации ще продължат да работят по съгласуване на точките, разработени в резултат на срещите в Женева.