Директорът на ФБР ще подаде оставка преди встъпването в длъжност на Тръмп

Директорът на ФБР Кристофър А. Рей обяви, че ще подаде оставка преди началото на мандата на новоизбраният президент Доналд Тръмп, съобщи ''Ню Йорк Таймс''.

''Реших, че най-правилното нещо за ФБР е да работя до края на мандата на настоящата администрация през януари и след това да се оттегля от поста. Това е най-добрият начин да избегнем по-дълбоко въвличане на Бюрото в спорове, като същевременно укрепим ценностите и принципите, които са толкова важни за начина, по който вършим работата си'', посочи той. Мандатът на Рей изтича след 2 години.

Рей добави, че обича работата си във ФБР, мисията на службата и хората, с които е работил. В края на ноември Тръмп заяви, че възнамерява да номинира Каш Пател за ръководител на ФБР.

Заместник-директорът на ФБР Пол Абате ще се пенсионира през април, но ще изпълнява функциите на изпълняващ длъжността директор до утвърждаването на Пател. Не е ясно кой ще замени Абате, предаде в. "Сега".

В пост в социалните мрежи Доналд Тръмп написа:

The resignation of Christopher Wray is a great day for America as it will end the Weaponization of what has become known as the United States Department of Injustice. I just don’t know what happened to him. We will now restore the Rule of Law for all Americans. Under the…