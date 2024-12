Официално: България и Румъния са пълноправни членки на Шенген

България и Румъния стават пълноправни членки на Шенгенското пространство от 1 януари 2025 г. Решението беше взето официално на заседанието на Съвета на Европейския съюз днес.

На днешното си редовно заседание Съветът на ЕС "Правосъдие и вътрешни работи" (във формат министри на вътрешните работи) прие единодушно Решение за отпадне на проверките на вътрешните сухоземни граници за България и Румъния, считано от 1 януари 2025 г.

Миналата година на 30 декември Съветът на ЕС прие решение относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния, в резултат на което от 31 март т.г. отпадна контрола на пътниците по въздушните и морски граници.

Fully in Schengen - where you belong.