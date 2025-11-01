Дете почина от сърдечен удар в гръцко училище

Десетгодишно момиче почина в двора на училището си в Гърция в резултат на сърдечен удар, съобщава в. „Катимерини“.
Трагедията е станала вчера по обяд в 10-о основно училище в Аспропиргос в регион Атика. Момичето припаднало в двора на училището, докато обикаляло около баскетболното игрище. Веднага била повикана линейка, която откарала детето с полицейски ескорт до болница, където лекарите опитвали да я съживят в продължение на повече от 20 минути. Според първоначалните констатации момичето е получило сърдечен удар.
Министерството на образованието посочи, че по време на инцидента детето не е участвало в занимания по физическо възпитание, а само е обикаляло около баскетболното игрище. Според информация на министерството в медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми и то не е имало ограничения за физическа активност.
