Десетки загинали и в неизвестност от свлачище в Индонезия

OFFNews 15 ноември 2025 в 16:25 772 0
свлачище

Снимка БТА/АП
Свлачище в Индонезия

Eдинаседет души загинаха, а дванадесет са в неизвестност, след свлачище в Централна Ява, Индонезия, причинено от проливни дъждове, съобщи индонезийската новинарска агенция Антара днес, предаде Ройтерс.

„Намерени са единадесет тела, три вчера и осем днес. Дванадесет души все още са в неизвестност“, каза говорителят на Националната агенция за борба с бедствията Абдул Мухари.

В четвъртък свлачище затрупа десетина къщи в град Чилакап в селището Цибеунинг, съобщи Антара, цитирайки заместник-директора на агенцията Буди Ираван.

Мястото на инцидента е трудно достъпно за спасителите, тъй като жертвите са били заринати на дълбочина от 3 до 8 метра, уточни Ираван.

Дъждовният сезон в югоизточната азиатска страна започна през септември и ще продължи до април, което носи по-висок риск от наводнения и екстремни валежи в много райони, според метеорологичната агенция.

През януари свлачище, предизвикано от поройни дъждове в друг град в Централна Ява, Пекалонган, отне живота на най-малко 25 души.

