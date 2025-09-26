Десетки дипломати бойкотираха речта на Нетаняху пред ООН

Десетки дипломати напуснаха залата, в която се провежда Общото събрание на ООН, когато израелският премиер Бенямин Нетаняху излезе на трибуната, за да произнесе своята реч.
Те излязоха от залата в дълга редица в знак на протест, малко след началото на сесията в Ню Йорк около 9 ч. местно време (16 ч. българско).
Залата беше по изключение пълна преди протеста. Нетаняху изчака демонстрацията със стоицизъм на подиума и получи отделни демонстративни аплодисменти, основно от израелската делегация, предаде БТА.
Когато започна да говори се чуха и допълнителни възклицания.
Заради агресивната военна кампания на Израел в ивицата Газа повишаващ се брой западни съюзници се дистанцираха от израелското правителство.
Великобритания, Франция и Канада наскоро признаха Палестина.
Нетаняху ги обвини, че възнаграждават "Хамас" за терористичната атака срещу Израел, извършена преди близо две години.
Израелският премиер добави, че е инсталирал високоговорители в ивицата Газа така, че заложниците да чуят речта му пред ООН.
"Не сме ви забравили, дори и за секунда. Израелският народ е с вас. Няма да спрем, докато не върнем всички ви у дома", заяви той на иврит, а след това и на английски език.
26.09 2025 в 19:03
26.09 2025 в 18:25
