Десетки арестувани в Израел по мащабно дело за корупция

Десетки заподозрени бяха арестувани по дело за корупция в централата на израелския профсъюз Обща федерация на труда ("Хистадрут"), съобщи израелската полиция, цитирана от Франс прес и БТА.

Представители на специализирани разследващи органи арестуваха и десетки заподозрени в корупция, измама, злоупотреба с доверие, както и пране на пари и данъчни престъпления, посочват още от полицията.

"Тайното разследване, направено през последните две години, засяга висши служители от "Хистадрут", местните власти, както и държавни предприятия и дружества, заподозрени в получаването на подкупи и облаги от страна на бизнесмени в замяна на подпомагане на техните интереси и финансови печалби", разясни полицията.

"Хистадрут" реагира на арестите, като публикува съобщение, в което подчертава, че е "уверен в невинността" на служителите си.

"Сътрудничим на властите. Дейността на "Хистадрут" в полза на обществото ще продължи без прекъсване", се казва още в съобщението.

Със своите 800 000 членове "Хистадрут" е най-големият израелски профсъюз и играе първостепенна роля в израелското общество. Синдикалната му централа е създадена през 1920 г. в Палестина, която тогава е британско владение.

Председателят на профсъюза Арнон Бар-Давид също е сред задържаните, съобщиха местни медии. Мярката му за неотклонение бе продължена с осем дни. Като противник на политиката на премиера Бенямин Нетаняху той призоваваше за общи стачки през март 2023 г. след уволнението на министъра на отбраната Йоав Галант. Той повтори заплахите си по време на войната в Газа, за да принуди правителството да сключи споразумение за освобождаването на заложниците.

Кфир Суиса, кметът на южния град Кириат Гат и член на партията на Нетаняху "Ликуд", беше един от първите, които заявиха днес, че са били разпитвани от полицията по това дело.