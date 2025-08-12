Депутат разкри тайно имение на Орбан с частен зоопарк. Той се оправда, че било ''фермата на баща му'' (снимки)

Независимият унгарски депутат Акош Хадхази публикува снимки на незавършена резиденция, принадлежаща на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста - с палмова градина и частен зоопарк.

Орбан отрече имотът е негова резиденция, оправдавайки се, че това е "фермата на баща му", която все още била "в процес на строителство", предадоха местните медии.

Хадази публикува и по-стари снимки на комплекса, направени преди четири години. Той заяви, че те са му били предоставени от „работник, който е останал там само за кратко, преди да напусне, защото „бил отвратен“ от случващото се.

Сега вече строителните екипи са по-предпазливи, като на работниците им се конфискуват телефоните и се заплашват, когато влизат в обекта, твърди депутатът.

"Ако това е ферма, то тя е много странна“, коментира Хадхази. Според думите му снимките показват и отоплителни кабели, инсталирани под настилката на парка, за да не се налага премиерът да чисти снега, което я прави най-скъпата възможна настилка.

Други кадри, публикувани от унгарски депутат, разкриват подземен коридор от тухли, свързващ няколко сгради.

През почивните дни Акош Хадхази организира и публична „екскурзия“ до имота в Хатванпуста, по време на което хилядите участници в "похода" можеха да надзърнат през оградата на строго оградената собственост. Унгарските журналисти сравняват атмосферата на събитието с тази, когато протестиращите за първи път нахлуха в разкошното имение на бившия украински президент Виктор Янукович, за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е от злато.

Същевременно лидерът на опозиционната партия „Тиса“ и основен съперник на Орбан в предстоящите избори Петър Магяр, обеща, че ако бъде избран, Държавната сметна палата ще разследва имуществото на всички бивши правителствени служители и техните близки роднини за последните 20 години. Той заяви, че разследването ще включва имението на Орбан в Хатванпуста.