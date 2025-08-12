Депутат разкри тайно имение на Орбан с частен зоопарк. Той се оправда, че било ''фермата на баща му'' (снимки)

Независимият унгарски депутат Акош Хадхази публикува снимки на незавършена резиденция, принадлежаща на премиера Виктор Орбан в Хатванпуста - с палмова градина и частен зоопарк.
Орбан отрече имотът е негова резиденция, оправдавайки се, че това е "фермата на баща му", която все още била "в процес на строителство", предадоха местните медии.
Хадази публикува и по-стари снимки на комплекса, направени преди четири години. Той заяви, че те са му били предоставени от „работник, който е останал там само за кратко, преди да напусне, защото „бил отвратен“ от случващото се.
Сега вече строителните екипи са по-предпазливи, като на работниците им се конфискуват телефоните и се заплашват, когато влизат в обекта, твърди депутатът.
"Ако това е ферма, то тя е много странна“, коментира Хадхази. Според думите му снимките показват и отоплителни кабели, инсталирани под настилката на парка, за да не се налага премиерът да чисти снега, което я прави най-скъпата възможна настилка.
Други кадри, публикувани от унгарски депутат, разкриват подземен коридор от тухли, свързващ няколко сгради.
През почивните дни Акош Хадхази организира и публична „екскурзия“ до имота в Хатванпуста, по време на което хилядите участници в "похода" можеха да надзърнат през оградата на строго оградената собственост. Унгарските журналисти сравняват атмосферата на събитието с тази, когато протестиращите за първи път нахлуха в разкошното имение на бившия украински президент Виктор Янукович, за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е от злато.
Същевременно лидерът на опозиционната партия „Тиса“ и основен съперник на Орбан в предстоящите избори Петър Магяр, обеща, че ако бъде избран, Държавната сметна палата ще разследва имуществото на всички бивши правителствени служители и техните близки роднини за последните 20 години. Той заяви, че разследването ще включва имението на Орбан в Хатванпуста.
"Националната служба за възстановяване на активи ще може да изисква цялата информация от разрешаващите органи и службите за опазване на културното наследство, както и да разпитва инвеститори и работници, участвали в строителството на Виктор Орбан", каза Магяр.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
2
12.08 2025 в 16:29
Ами щото нерде Америка, нерде Маджария...
24568
1
12.08 2025 в 16:19
Ал Копоне знаете ли как го хванаха?
Заради несъответстващ начин на живот спрамо доходи и неплатени данъци върху това.
Що и Орбан не така?
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)
Мнозинството германци са недоволни след 100 дни управление на Мерц
Русия иска да отвори генерално консулство във Варна, на метри от щаба на Военноморските сили
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)