Четирима убити и 20 ранени при масова стрелба в Южна Каролина

Четирима души бяха убити и най-малко 20 бяха ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина.

Четирима от пострадалите са в критично състояние, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Престъплението е извършено в ранните часове на деня в заведение на остров Света Елена. В момента на стрелбата в бара е имало много посетители, които са се разбягали, след като са чули изстрелите.

"Това е трагичен и тежък инцидент за всички ни. Апелираме за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме случая. Мислите ни са с всички жертви и техните близки", пише в изявление на шерифската служба в окръг Бофорт.